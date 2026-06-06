Пенсионная ловушка: из-за одной распространенной ошибки ПФУ массово отказывает украинцам в выплатах

Достижение пенсионного возраста 60 лет не гарантирует получение выплат от ПФУ

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Достижение шестидесятилетнего возраста абсолютно не гарантирует украинцам автоматического выхода на заслуженный отдых на общих основаниях. Главной причиной отказов в назначении законных пенсионных выплат остается недостаточное количество подтвержденного страхового стажа. Из-за недостатков системы часть граждан узнает о нехватке месяцев работы только непосредственно при оформлении документов.

О проблемах с зачислением отработанных лет и необходимых условиях для своевременного получения денег пишет 24 Канал.

Причины утраты страхового стажа

В Украине право на пенсионное обеспечение определяется не просто фактом работы, а регулярной и полной уплатой единого социального взноса. Если недобросовестный работодатель перечислял эти средства не в полном объеме или человек работал неофициально, такие периоды просто выпадают из системы. Соответственно, теневая трудовая деятельность вообще не формирует никаких пенсионных прав работника.

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Дополнительные серьезные трудности при расчетах могут возникнуть из-за обычных ошибок в бумажной трудовой книжке. Также украинцы часто сталкиваются с отсутствием нужных записей о приеме на работу или полной потерей архивных документов, подтверждающих их стаж до 2004 года.

Требования к стажу в 2026 году

В две тысячи двадцать шестом году для своевременного ухода на пенсию в шестьдесят лет необходимо иметь по меньшей мере тридцать три года страхового стажа. Если же человек успел официально накопить всего от двадцати трех до тридцати двух лет, право на пенсию возникнет только в шестьдесят три года. При наличии от пятнадцати до двадцати двух лет легальной работы выйти на заслуженный отдых позволят в шестьдесят пять лет.

Именно по таким строгим требованиям эксперты настоятельно рекомендуют украинцам заранее проверять всю личную информацию в базах Пенсионного фонда. Постоянный контроль за уплатой взносов работодателем поможет избежать неприятных неожиданностей и бюрократических проблем при непосредственном оформлении пенсии.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, украинцы со страховым стажем в десять лет вообще не могут оформить классическую возрастную пенсию, поскольку минимальный показатель составляет 15 лет. Однако такие граждане могут оформить социальную помощь , размер которой в текущем году составляет всего 2595 гривен. Для оформления этих скромных государственных средств пожилым людям необходимо обратиться в местные органы социальной защиты населения.

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Кроме того, украинская пенсионная система предусматривает специальные автоматические возрастные доплаты для пенсионеров , общие выплаты которых не превышают 10 340 гривен. Лицам от семидесяти до семидесяти четырех лет ежемесячно доплачивают до 300 гривен, от семидесяти пяти до семидесяти девяти лет - до 456 гривен, а старше восьмидесяти лет - до 570 гривен. Однако для получения этих максимальных гарантированных сумм женщинам нужно обязательно иметь тридцать лет стажа, а мужчинам – тридцать пять.

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