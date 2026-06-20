Пенсионная реформа в Украине: финансист объяснил, почему поднять выплаты нереально

Пенсия

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Анонсированная в Украине пенсионная реформа, которая предусматривает разделение выплат на базовую и страховую части, а также повышение минимальной пенсии, пока не имеет финансовой основы. В украинском бюджете просто нет денег на его реализацию.

Об этом в интервью «Новости.LIVE» заявил известный экономист и финансист Сергей Фурса.

Эксперт призвал украинцев избавиться от иллюзий относительно быстрого и существенного роста социальных выплат, напомнив, за чей счет сейчас выживает украинская солидарная система.

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«Сейчас пенсию нам платят налогоплательщики Европейского Союза. Можем ли мы к ним прийти и сказать: „Дайте больше денег“? Вряд ли. Во-вторых, даже если мы возвращаемся к нормальности, все равно больше денег экономика Украины не генерирует», — констатировал Фурса.

Почему украинская экономика не способна обеспечить пенсионеров?

По словам финансиста, главным препятствием для обеспечения достойного уровня жизни пожилых людей являются не только разрушительные последствия полномасштабной войны, но и хронические внутренние проблемы государства. Ключевая из них — масштабная тенизация бизнеса.

Фурса подчеркнул, что налоговая нагрузка на ВВП в Украине остается критически малой. Причиной тому является то, что значительная часть экономики продолжает работать в «серую», а массовое уклонение от уплаты налогов лишает Пенсионный фонд необходимых поступлений.

Следовательно, без преодоления тени и перевода рынка труда на полностью легальные рельсы, любые попытки реформировать пенсионную систему будут оставаться только декларациями на бумаге.

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Напомним, в апреле 2026 года украинские пенсионеры получили повышенные пенсии, ведь произошла индексация. В среднем выплаты выросли до 7236 грн. Однако до сих пор значительная часть пенсионеров получает всего 3500 грн. Наибольшее повышение получили пенсионеры, продолжающие работать.

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