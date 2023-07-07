Пенсионное удостоверение за 6 тысяч долларов: во Львовской области разоблачили новую схему побега за границу

Злоумышленник обещал военнообязанному предоставить фиктивные документы, а именно поддельное пенсионное удостоверение.

Во Львовской области разоблачили новую схему побега за границу. Организатор незаконно переправлял лиц через госграницу за 6 тысяч долларов.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что правоохранители сообщили о подозрении жителям Львова.

За денежное вознаграждение он обещал военнообязанному предоставить фиктивные документы, а именно поддельное пенсионное удостоверение. Последнее предоставляло его владельцу право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ после получения им денежных средств.

"Следственные действия продолжаются. Принимаются меры по установлению других причастных лиц. В настоящее время прокурором направлено в суд ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области разоблачено и сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Кроме того, в Киеве трое горожан передавали представителю спецслужб РФ данные об объектах критической инфраструктуры.

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