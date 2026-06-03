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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Пенсионный фонд разъяснил, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

Бумажные трудовые книжки больше не являются основным инструментом кадрового учета.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Трудовая книжка

Трудовая книжка / © УНІАН

Пенсионный фонд Украины продолжит принимать сканированные копии бумажных трудовых книжек и после 10 июня 2026 года — даты завершения пятилетнего переходного периода, определенного законом для оцифровки данных.

Об этом сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий

По его словам, работодатели и работники и в дальнейшем смогут подавать сведения из бумажных трудовых книжек через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Отказ от этой возможности после завершения переходного срока не предусмотрен действующим законодательством.

В ПФУ отмечают, что уже оцифровано более 10 млн трудовых книжек, однако около 1,5 млн документов еще требуют переноса в электронный реестр застрахованных лиц.

В ведомстве напоминают, что бумажные трудовые книжки больше не являются основным инструментом кадрового учета, однако записи в них сохраняют юридическую силу и учитываются при назначении пенсий.

Отсутствие оцифрованной трудовой книжки не приводит к потере страхового стажа, поскольку данные после 2004 года уже содержатся в системе персонифицированного учета.

При необходимости документы за предыдущие периоды могут быть поданы в ПФУ в любое время для оцифровки.

Напомним, до 10 июня 2026 года украинцам советуют оцифровать трудовые книжки, чтобы избежать проблем с подтверждением стажа и оформлением пенсии. Особенно это касается тех, кто работал до 2000-2004 годов, ведь эти данные могут отсутствовать в электронных реестрах.

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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