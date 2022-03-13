Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд грн — Шмыгаль

Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных денежных пособий для эвакуированных.

Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд. грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплаты пенсий в этом месяце.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении 12 марта. Он отметил, что социальная защита населения — одно из важных направлений работы правительства.

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"Минсоцполитики обеспечивает выплату всех назначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии. Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных денежных пособий для эвакуируемых — через денежные переводы", — подчеркнул премьер.

Шмыгаль добавил, что для работников и физических лиц предпринимателей в приложении "Дія" заработала обновленная программа єПідтримка.

"Напомню, в рамках этой программы каждый рабочий или предприниматель, у которого война забрала работу, может получить 6,5 тыс. грн. Заявку на получение такой помощи подали уже 2 млн украинцев. И у нас достаточно средств для выплаты всем нуждающимся", – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров. Речь идет о пшенице, гречихе, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.