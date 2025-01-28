"Пенсия 3600, где я буду жить?": женщина из прифронтового города отказывается покинуть родной дом

По призыву местных властей покинуть прифронтовые города, украинцы говорят, что им некуда и за что ехать, и лучше остаться дома. Пенсионеры остаются дома, потому что не могут уехать с такой пенсией. Они чувствуют, что в новом месте им никто не поможет, а выживать будет еще труднее.

Об этом рассказала жительница одного из таких городов корреспонденту Новости 24/7.

"Езжайте, езжайте. Куда ехать? 3600 пенсия. Куда ехать, покажите, адрес дайте. Куда ехать с такой пенсией? Где я сяду, что я там буду делать. Сдохнут? Но лучше я дома тогда сдохну", — эмоционально говорит женщина.

Она рассказала, что уже уезжала из своего прифронтового города, но была вынуждена вернуться назад.

"Потому что я там буду делать, кто меня будет там кормит? <…> Потому что они последнее дерут. Халупка какая-то 8000 тысяч", — рассказала женщина и добавила: "Где же я возьму? у меня 3600. Никто не задает вопрос" .

Отвечая на вопрос, где такие цены она уточнила, что речь идет о Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВПЛ возвращаются в оккупацию из-за отсутствия поддержки со стороны государства и финансовых затруднений. Государство оказывает лишь ограниченную помощь, а "квартирный вопрос" остается нерешенным: отсутствие жилья и нормальных условий заставляет людей возвращаться туда, где они хоть как-то могут приспособиться к жизни.

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