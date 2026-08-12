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Пенсия под угрозой из-за ошибки в трудовой: как украинцам вернуть стаж
Иногда отдельные периоды работы не попадают в страховой стаж. Причиной может быть, в частности, ошибка или неточность в трудовой книжке
Размер пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа. Если человеку не хватает необходимого количества лет, он может остаться без пенсионных выплат. Впрочем, иногда отдельные периоды работы не попадают в страховой стаж.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
В ПФУ подчеркивают, что существуют разные нюансы, из-за которых часть отработанного периода могут не учесть при назначении пенсии.
Период страхового стажа не засчитают, если:
запись в трудовой книжке имеет ошибку;
отсутствует уплата страховых взносов за определенный период;
работодатель уплатил взносы за неполный месяц.
«В таком случае месяц не засчитывается или засчитывается только за то количество дней, за которое произведена уплата», — объяснили в Пенсионном фонде.
Как восстановить стаж?
Чтобы соответствующий период отнесли к страховому стажу, человеку необходимо обратиться к работодателю, чтобы исправить ошибки или подать уточненную отчетность.
Если предприятие, где было место работы, уже прекратило деятельность, нужно обратиться в архивное учреждение или его правопреемник.
В ПФУ подчеркивают, что подобный порядок действует и в отношении документов по образованию. В таком случае следует обращаться в соответствующее учебное заведение. Если он расположен на временно оккупированной территории — в Министерство образования и науки.
Пенсии в Украине — последние новости
В настоящее время в Украине пенсионерам готовят масштабные проверки. Некоторым придется дополнительно подтвердить свое право на выплаты, потому что в случае непредоставления необходимых документов это может сказаться на дальнейшем начислении пенсий. В частности, при проверках статуса могут потребоваться документы, подтверждающие страховой стаж.
Заметим, что пенсия в 60 лет доступна не всем. Законодательством четко разграничены требования о наличии страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет. Приобретенный стаж оценивается строго на дату достижения лицом соответствующего возраста.