Пенсия под угрозой: какие ошибки в трудовой книжке могут лишить выплат

Пенсия / © ТСН

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Пенсионный фонд может не учесть часть страхового стажа из-за ошибок в трудовой книжке, отсутствия данных в реестрах или ликвидации предприятия. Однако утраченные записи не всегда означают потерю стажа — подтвердить периоды работы можно с помощью других документов.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Почему ПФУ может не засчитать стаж

Проблема часто проявляется при оформлении пенсии. Человек узнает, что отдельные периоды работы не отображаются в данных Пенсионного фонда или не подтверждены надлежащими документами.

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Самые распространенные причины:

отсутствие записи о работе в трудовой книжке;

ошибки в фамилии, имени, датах или названии предприятия;

неправильные записи о принятии на работу или увольнении;

отсутствие подписи или печати;

разногласия между трудовой книжкой и данными реестра;

отсутствие информации в Реестре застрахованных лиц;

потеря документов;

ликвидация компании.

С 1 января 2004 года было введено понятие страхового стажа, связанного с уплатой страховых взносов. С тех пор стаж вычисляют по данным Реестра застрахованных лиц.

Как проверить стаж и исправить ошибки

Перед обращением за пенсией следует сравнить записи в трудовой книжке с информацией Пенсионного фонда. Для этого можно получить выписку из Реестра застрахованных лиц, где содержатся данные о страховом стаже, заработной плате и уплате единого взноса.

Заказать документ можно на веб-портале электронных услуг ПФУ, в мобильном приложении «Пенсионный фонд», в сервисном центре или через портал «Действие».

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На вебпортале Фонда нужно авторизироваться с помощью КЭП, «Действие.Подписи» или BankID, открыть раздел «Коммуникации по ПФУ», выбрать пункт «Запрос на получение электронных документов» и сформировать запрос на выписку. Ответ отобразится в разделе «Мои обращения».

Если обнаружена ошибка, сначала следует обратиться к работодателю. В случае реорганизации предприятия исправления или справки может предоставить правопреемник. Если компания ликвидирована, нужно выяснить, в какой архив передали ее кадровые документы.

В запросе следует указать:

полное название предприятия;

период работы;

должность или профессию;

структурное подразделение;

приблизительные даты трудоустройства и увольнения;

другие сведения, которые помогут найти документы.

Какие документы могут подтвердить стаж

Если трудовой книжки нет или записи в ней неверны, страховой стаж можно подтвердить другими документами. Такой порядок предусмотрен постановлением Кабмина №637.

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ПФУ может рассмотреть:

справки с предприятия или от правопреемника;

архивные справки и выписки;

копии приказов о принятии и увольнении;

лицевые счета;

сведения о начислении или выплате зарплаты;

письменные трудовые договоры и соглашения;

удостоверения, характеристики и членские билеты профсоюзов;

другие документы с указанием периодов работы.

Архивная справка должна основываться на первичных документах — приказах, лицевых счетах, сведениях о заработной плате и других материалах. Поэтому важно, чтобы в ней было указано, на основании каких документов она была выдана.

Если письменные документы не сохранились из-за стихийного бедствия, аварии, военных действий или других обстоятельств, в предусмотренных законом случаях стаж могут подтвердить свидетели. Они должны доказать, что работали вместе с заявителем на том же предприятии или в учреждении.

Что делать в случае отказа ПФУ

Если Пенсионный фонд не засчитал определенные периоды работы, необходимо попросить письменное решение с указанием причин отказа. После этого можно подать дополнительные документы или обратиться с заявлением о пересмотре решения.

Если вопрос не удается решить в Пенсионном фонде, его решение можно обжаловать в административном или судебном порядке. Копии заявлений, справок, архивных ответов и переписку с ПФУ следует хранить — они могут потребоваться при повторном обращении.

Чтобы не столкнуться с проблемой непосредственно перед выходом на пенсию, проверить страховой стаж лучше заранее: заказать выписку из реестра, сравнить его с трудовой книжкой и заранее собрать документы на спорные периоды.

Отсутствие записи в реестре или ошибка в трудовой книжке еще не означает, что годы работы утрачены. Если период можно подтвердить документами или другими предусмотренными законом доказательствами, его могут отнести к страховому стажу.

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