Пенсия после смерти мужа: как вдове получить 50% или 100% его выплат

От 50% до 100%: кто из женщин может оформить пенсию умершего мужа

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В Украине после смерти мужа жена при определенных условиях может перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда.

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Кто сможет получать пенсию после смерти кормильца

Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, которые находились на его содержании и отвечают требованиям законодательства.

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В частности, жена может претендовать на такую выплату, если она достигла пенсионного возраста или имеет инвалидность. В то же время учитывается страховой стаж умершего мужчины, необходимый для назначения пенсии.

Отдельное право на выплату предусмотрено для неработающих членов семьи, которые ухаживают за ребенком умершего кормильца в возрасте до восьми лет.

Сколько будут платить

Размер пенсии в связи с потерей кормильца рассчитывается на основе пенсии по возрасту, которую исчисляют для умершего с учетом его страхового стажа и заработка.

Согласно законодательству, предусмотрены следующие выплаты:

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50% пенсии умершего — если право на выплату имеет один нетрудоспособный член семьи;

100% пенсии умершего — если право на нее имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи. Эту сумму распределяют между ними поровну.

Жена, уже получающая пенсию по возрасту или по инвалидности, может рассмотреть возможность перехода на пенсию в связи с потерей кормильца. Однако такой переход не гарантирует увеличения выплат, предупреждают в Пенсионном фонде.

Поэтому перед подачей заявления следует обратиться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты проверили право на назначение другого вида пенсии и рассчитали его возможный размер.

Как оформить пенсию после смерти мужа

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно двумя способами:

Лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.

Подать заявление через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Важно учесть сроки обращения:

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Если вдова подаст заявление в течение 12 месяцев со дня смерти мужа, пенсию назначат со дня, следующего за днем его смерти.

Если этот срок истек, выплату будут назначаться со дня обращения в Пенсионный фонд.

В то же время законодательство не устанавливает ограничения, по которым обратиться за такой пенсией можно только в течение определенного количества лет после смерти мужа. Поэтому вдова может оформить ее и через много лет позже, если отвечает установленным требованиям.

Для тех, кто достиг пенсионного возраста и имеет необходимый страховой стаж, пенсия в связи с потерей кормильца назначается пожизненно. В других случаях продолжительность выплат зависит от периода, в течение которого человек считается нетрудоспособным.

Раньше мы писали, как забрать пенсию умершего родственника.

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