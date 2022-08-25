Пенсия участника боевых действий 2022: как начисляется, какой льготный возраст

Назначение пенсии зависит от многих причин, отмечает эксперт Сергей Коробкин. В частности, от того, кто претендует на пенсию — кадровый военный, который служил всю жизнь в ВСУ, или когда пенсию оформляет гражданский человек, получивший статус участника боевых действий, например, став добровольцем. Статус участника боевых действий может получить и доброволец, и контрактник, и кадровый военный. Расчет этих пенсий будет разниться. Потому что военным пенсия будет назначаться по специальному Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» в зависимости от количества выслуги лет и сумм денежного довольствия, а во втором случае пенсия начисляется на общих основаниях в зависимости от имеющегося страхового стажа и зарплаты по нормам Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Возраст и условия ухода на пенсию для этих категорий также отличаются. Участник боевых действий, не являющийся кадровым военным, может выйти на пенсию на 5 лет раньше и должен иметь страховой стаж. То есть, если не был всю жизнь военным, однако получил статус УГБ, то для назначения пенсии нужно не только соответствующее удостоверение, но и достаточное количество стажа. Кадровый военный может уйти на пенсию на 15 и даже на 20 лет раньше при достаточном количестве лет военной выслуги.

Как получить статус участника боевых действий

После завершения лицами выполнения боевых заданий в месячный срок командиры (начальники) воинских частей (подразделений) должны предоставить соответствующие документы на рассмотрение комиссии. Если командир этого не сделал, военнослужащий может самостоятельно подать рапорт в соответствующую комиссию. Вопрос о предоставлении статуса должен быть рассмотрен в течение месяца.

Документы, необходимые, чтобы получить статус УБД:

докладная записка командира воинской части, в которой указывается: псевдоним личности, часовые и пространственные показатели выполнения им поставленной задачи,

выписка из приказа о привлечении лица к выполнению боевых задач,

выписки из документов, касающиеся поставленных задач, указанных в докладной записке,

в случае необходимости – документ, подтверждающий связь ранения (контузии, увечья) с непосредственным выполнением задач, выданный соответствующей военно-врачебной комиссией.

Решение о предоставлении и лишении статуса УБД принимается специальными комиссиями, созданными при силовых ведомствах: Минобороны, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и т.д. Для рассмотрения спорных вопросов есть также межведомственные комиссии. В некоторых случаях вопрос рассматривается Министерством ветеранов.

В каком возрасте участники боевых действий могут выходить на пенсию

Мужчины как кадровые военные, так и нет, имеющие статус УБД могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины – в 50. Мужчинам необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа, женщинам – 20 лет. В этом случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу. Кадровые военные при наличии необходимой выслуги лет могут выйти на пенсию даже раньше. Соответствующее право на снижение пенсионного возраста имеют семьи военных, погибших во время боевых действий. К семье военных относятся супруга (супруг), если они не вступили в повторный брак, родители, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника/защитницы Украины.

Какие надбавки к пенсии участникам боевых действий

Участникам боевых действий надбавка к пенсии устанавливается в размере 25% прожиточного минимума. По состоянию на 1 июля 2022 года это составляет 506,75 грн. Законом «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны» от 2004 года предусмотрена еще целевая помощь в размере 40 грн.

Общий размер пенсии УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума (норма действует на основании постановления Кабинета Министров от 26 июня 2019 года №543). То есть, сейчас такая пенсия не может быть меньше 4256,70 грн.

Особенности оформления пенсии за выслугу лет и статус УБД

Для того чтобы оформить пенсию за выслугу лет, нужно обращаться в отдел кадров той силовой структуры, к которой принадлежит военнослужащий, то есть по месту службы или работы. Там помогут собрать необходимые документы и передадут их в Пенсионный фонд. В то время как участник боевых действий сначала должен получить соответствующий статус и удостоверение, а потом с этим удостоверением нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд (лично или воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда).

Пенсия военным за выслугу лет назначается:

независимо от возраста – при наличии 25 лет военной выслуги, а летчикам и подводникам – при наличии 20 лет,

в 45 лет – если на день увольнения в этом возрасте военный имеет не менее 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев календарной выслуги,

в 45 лет – если к моменту увольнения военный имеет 20 лет выслуги независимо от общего стажа.

Особенности вычисления стажа

Отдельные виды военной службы могут засчитываться к выслуге лет в полуторном, двойном и даже тройном размере. К примеру, в тройном размере засчитываются периоды участия в боевых действиях, в том числе время непосредственного участия в АТО. Военная служба может быть зачислена и в общий стаж, если речь идет о назначении обычной пенсии по возрасту.

Как исчисляется размер пенсии за выслугу лет кадровым военным

Базовый размер пенсии за выслугу лет составляет 50-55% сумм денежного довольствия военнослужащего. За каждый год выслуги более 20 лет пенсия дополнительно увеличивается еще на 1-3%, в зависимости от вида службы и пункта, по которому назначается пенсия. Максимальный размер пенсии не может превышать 70% сумм денежного довольствия. Также общий размер пенсии не может быть меньше размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что с 1 июля составляет 2027 грн. В то же время действует постановление Кабинета Министров от 14 июля 2021 года №713, согласно которому общий размер пенсии, назначенный по упомянутому Закону, не может быть менее 3854 грн.

Доплаты за особые заслуги

Согласно Закону «Об особых заслугах перед Украиной» граждане, награжденные, например, орденами, имеют право на доплату к пенсии. Размер доплат составляет от 20 до 40 процентов прожиточного минимума (от 405,40 до 810,80 грн).

Военным, которым предоставлен статус лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (Герои Украины, которым начиная с 2014 года вручен орден «Золотая Звезда», лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней) доплачивают к пенсии 70% прожиточного минимума, сегодня это 1418,90 грн. С 1 января 2023 размер этой доплаты должны существенно увеличится. В зависимости от награды доплаты тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, будут ежемесячно составлять от одной до трех минимальных зарплат. Доплата за особые награды устанавливается независимо от вида пенсии.

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