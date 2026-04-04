- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 7494
- Время на прочтение
- 3 мин
Пенсия в 50 лет: кто может пойти и какие документы нужно собрать
В Украине предусмотрено право на досрочный уход на пенсию для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства.
В Украине законодательством предусмотрен список граждан, которые могут выйти на пенсию ранее установленного возраста. К этой категории относятся родители детей с инвалидностью с детства.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Женщина, которая воспитывала такого ребенка до достижения им шестилетнего возраста, имеет право оформить пенсию уже после 50 лет, если его страховой стаж составляет не менее 15 лет.
Мужчина в подобной ситуации может претендовать на пенсию с 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа. Если именно отец обращается за назначением выплат, необходимо дополнительно предоставить письменное согласие матери или документы, подтверждающие ее отсутствие (например, свидетельство о смерти или решении суда).
Подать документы на досрочную пенсию разрешается за месяц до достижения соответствующего возраста. Это можно сделать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через официальный вебпортал электронных услуг.
Для оформления пенсии понадобятся следующие документы:
паспорт гражданина;
идентификационный код (РНОКПП);
свидетельство о рождении ребенка;
подтверждение факта воспитания ребенка до шести лет;
документы, удостоверяющие страховой стаж (например, трудовая книжка, диплом, другие подтверждения);
свидетельство о браке (если менялась фамилия);
документы об установлении инвалидности с детства (выводы МСЭК, медицинские справки и т.п.);
справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 (при необходимости);
банковские реквизиты для выплат;
фотография для пенсионного удостоверения.
При подаче заявки онлайн нужно иметь квалифицированную электронную подпись, а также подготовить качественные скан-копии всех необходимых документов для загрузки в систему.
Отметим, что украинцы могут получать пенсию либо через банки, либо через отделение почтовой связи. Все больше пенсионеров выбирают банки и получение денег на карты. Денежные средства на банковские счета засчитываются не позднее следующего банковского дня после финансирования. Пенсионер может получить выплаты в любом отделении своего банка, а также в сеть банкоматов разных банков.
«В отличие от „почтовых“, „банковские“ деньги после поступления на счет находятся в постоянном доступе для получения. При этом можно снимать как всю засчитанную сумму пенсии, так и ее часть», — говорится в сообщении.
Кроме того, банковской картой можно рассчитываться в магазинах и аптеках, оплачивать коммунальные услуги без комиссии и контролировать расходы через SMS-уведомления. В то же время, пенсионер имеет право в любой момент изменить банк или выбрать другой способ получения выплат.
Напомним, в 2026 году граждане должны уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в случае изменения персональных данных. Если это требование не соблюдать, могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.
Все пенсионные дела привязаны к идентификаторам в реестрах (паспортная информация/ID, идентификационный код, фамилия, имя и отчество, адрес проживания). В случае разногласий в информации в реестрах система потребует предоставить подтверждение. Электронные пенсионные дела и документооборот ПФУ зависят от актуальности данных.
Граждане могут сами обновить данные, передав их в отделения ПФУ. Задать дистанционно можно через собственный е-кабинет на портале электронных услуг ПФУ.