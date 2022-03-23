Пенсия в апреле 2022: можно ли рассчитывать на пересчет во время войны?

Пенсия в апреле 2022 года: будет ли перерасчет

Пенсия в апреле 2022 года: будет ли перерасчет

Несмотря на войну России с Украиной, пенсионеры в марте 2022 все выплаты получили вовремя. В настоящее время граждан пенсионного возраста интересует вопрос: будет ли перерасчет пенсии в апреле 2022 года? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В ПФУ рассказали, какие пенсии ждут украинцев в апреле 2022 года.

На второй месяц весны индексация пенсий не запланирована, однако ежегодно в Украине 1 апреля происходит перерасчет пенсии работающим пенсионерам. То есть, тем гражданам страны, которые после назначения пенсии продолжают работать и получили с того момента страхового стажа не менее 24 месяцев.

Перерасчет пенсии автоматический. При этом учитывается полученный страховой стаж или страховой стаж + заработная плата, которую пенсионер получает после назначения пенсии.

Так как перерасчет пенсии в апреле 2022 года будет индивидуальным, для того, чтобы узнать свой размер надбавки, необходимо использовать коэффициент заработка. Узнать его можно непосредственно в территориальном отделении Пенсионного Фонда в онлайн-кабинете на сайте Пенсионного Фонда.



Обратите внимание на то, что работающим пенсионерам не выплачиваются доплаты и надбавки (за нетрудоспособных членов семьи, проживание на территориях радиоактивного загрязнения и т.п.).

Война и пенсии 2022: как получить выплаты?

Во многих регионах Украины после вторжения России пенсионеры и получатели социальных выплат столкнулись с трудностями в получении денег. Поэтому Министерство социальной политики помогло запустить в определенных местностях специальный механизм. Сейчас он работает в :

Донецкой области – Мариупольский и Волновахский районы, город Мариуполь;

Запорожской области – Пологовский, Васильевский и Бердянский районы;

Луганской области – все районы и города;

Херсонской области – Херсонский (в пределах бывшего Олешковского района) и Геничевский, города Голая Пристань и Каховка;

Сумской области – Ахтырский (в пределах бывшего Тростянецкого района);

Харьковской области – Харьковский, Изюмский районы, города Купянск, Изюм, Мерефа, почти все регионы города Харьков;

Черниговской области – Деснянский район (город Чернигов) и часть Новгород-Северского района;

Киевской области – Вышгородский (в пределах бывшего Иванковского района).

Как работает специальный механизм и как получить пенсию?

Денежные переводы на период военного положения в стране будут осуществляться через Сбербанк. Затем он будет посылать полученные пенсии людям. Для тех пенсионеров, которые и так получали пенсию на банковскую карту Сбербанка, ничего вообще не изменится. Изменения коснутся только тех, кому выдавали деньги в "Укрпочте". Сбербанк сможет осуществлять денежный перевод с помощью международной платежной системы MY TRANSFER.

Если в вышеперечисленных районах и городах люди хотят получить пенсию на "Укрпочте", нужно обратиться в любое отделение Сбербанка со справкой из РНОКПП и паспортом в течение 60 дней.