Пенсия на февраль 2022 года: будет ли повышение и сколько получат пенсионеры? / Pexels

Пенсия в феврале 2022 года: сколько получат пенсионеры и будет ли увеличение выплат

Пенсия в феврале 2022 года: сколько получат пенсионеры и будет ли увеличение выплат

В 2022 году размер пенсионных выплат будет повышаться поэтапно. Это регламентировано госбюджетом-2022. Увеличится ли пенсия в феврале и сколько получат пенсионеры за второй месяц года — читайте в материале ТСН.ua.

По состоянию на 1 февраля 2022 года минимальный размер пенсии остался на том же уровне и составляет 1 934 грн. Ее повышение запланировано на июль и декабрь 2022 года (до 2 027 грн и 2 093 грн соответственно).

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1 января пенсия была повышена в первый раз в текущем году. Но увеличение выплат коснулось только трех категорий пенсионеров:

лица, получившие инвалидность в результате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции ( I группа получает теперь минимум 14 600 грн , II группа – не менее 9 500 грн и III группа получает 7 000 грн );

в результате участия в атомной электростанции ( получает теперь , – не менее и получает ); пенсии по потере кормильца 1 января 2022 года выросли до 7 800 грн ;

1 января 2022 года выросли до ; к пенсиям женщин, родившихся в 1960 году, прибавили доплату в 9%.

В феврале не запланированы никакие изменения в размерах пенсионных выплат, а следующая индексация пенсий состоится уже в марте.

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