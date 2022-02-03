Пенсия в феврале 2022 года: сколько получат пенсионеры и будет ли увеличение выплат

В 2022 году размер пенсионных выплат будет повышаться поэтапно. Это регламентировано госбюджетом-2022. Увеличится ли пенсия в феврале и сколько получат пенсионеры за второй месяц года — читайте в материале ТСН.ua.
По состоянию на 1 февраля 2022 года минимальный размер пенсии остался на том же уровне и составляет 1 934 грн. Ее повышение запланировано на июль и декабрь 2022 года (до 2 027 грн и 2 093 грн соответственно).
1 января пенсия была повышена в первый раз в текущем году. Но увеличение выплат коснулось только трех категорий пенсионеров:
- лица, получившие инвалидность в результате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (I группа получает теперь минимум 14 600 грн, II группа – не менее 9 500 грн и III группа получает 7 000 грн);
- пенсии по потере кормильца 1 января 2022 года выросли до 7 800 грн;
- к пенсиям женщин, родившихся в 1960 году, прибавили доплату в 9%.
В феврале не запланированы никакие изменения в размерах пенсионных выплат, а следующая индексация пенсий состоится уже в марте.
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