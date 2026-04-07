Пенсия в несколько кликов: пошаговая инструкция, как оформить выплаты онлайн с помощью "Дія.Підпис"

Дія в смартфоне / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

Украинцам больше не обязательно посещать сервисные центры Пенсионного фонда, чтобы подать заявление на назначение выплат. Благодаря интеграции государственных сервисов сделать это можно дистанционно через вебпортал ПФУ.

Пенсионный фонд Украины разработал подробную инструкцию, как воспользоваться услугой с помощью смартфона и «Дія.Підпис».

1. В правом верхнем углу нажимаем кнопку «Вход» и выбираем опцию войти в систему через «Дія.Підпис». Нажимаем «Получить код входа».

2. Сканируем QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении «Дія». Для этого входим в приложение «Дія» на телефоне, нажимаем «Сканировать QR-код» и наводим сканер на квадрат с QR-кодом.

3. На телефоне нажимаем кнопку «Подтвердить», подтверждаем своего человека через проверку за фото, руководствуясь подсказками телефона, и нажимаем «Далее».

4. Вводим на телефоне пятизначный код для наложения «Дія.Підпис».

5. Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически.

6. В разделе «О пенсионном обеспечении» выбираем «Заявление на назначение пенсии».

7. Выбираем нужный вид пенсии.

8. Заполняем необходимые атрибуты обращения.

9. Отвечаем на вопросы в анкете-опросе для заполнения атрибутов обращения, нажимая кнопку «Продолжить».

10. Прикрепляем сканкопии документов и формируем заявление.

11. После проверки заполненных данных нажимаем кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Статус вашего обращения можно отслеживать в разделе Мои обращения в личном кабинете на портале ПФУ. Результат разбирательства обычно поступает в течение 10 рабочих дней.

Ранее мы писали о том, что украинцы могут получать пенсию либо через банки, либо через отделение почтовой связи. Все больше пенсионеров выбирают банки и получение денег на карты. Денежные средства на банковские счета засчитываются не позднее следующего банковского дня после финансирования.