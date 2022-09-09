Пенсия в связи с потерей кормильца в 2022 году: кто может получить, сколько и как это сделать

Нетрудоспособные члены семьи, которые находились на содержании погибшего кормильца-военнослужащего, могут получить пенсию в связи с потерей кормильца. Сколько выплачивают и как ее оформить – читайте в материале ТСН.ua.

Пенсия в связи с потерей кормильца за умершего/погибшего военнослужащего назначается по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

В каких обстоятельствах назначают пенсию в связи с потерей кормильца

Такая пенсия назначается в случае смерти или гибели военнослужащего во время прохождения им службы, а также:

смерть/гибель не позднее трех месяцев после возвращения со службы;

смерть/гибель позже этого срока в случае контузии, ранения, увечья и т.д.

Кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца

Как напомнили в Пенсионном фонде, данный вид пенсии назначают членам семьи погибших/умерших военнослужащих и находившихся на службе в:

Национальная полиция;

органах внутренних дел;

Национальное антикоррупционное бюро;

пожарной охране;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

службе судебной охраны;

налоговой полиции;

органах и подразделениях гражданской защиты;

Государственной уголовно-исполнительной службе;

Бюро экономической безопасности и т.д.

Право на получение пенсии имеют только нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании погибшего/умершего кормильца. Детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, находились ли они на его содержании.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца

Размер зависит от причин смерти кормильца:

умер/погиб во время исполнения служебного долга — 70% денежного довольствия умершего/погибшего назначается каждому нетрудоспособному члену семьи (супруга, муж, родители) или на другого нетрудоспособного члена семьи погибшего/умершего кормильца, если право на пенсию имеет только один член семьи, или 50% денежного довольствия умершего/погибшего назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на такую пенсию имеют два или более нетрудоспособных члена семьи;

умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением служебных обязанностей — 30% денежного довольствия умершего/погибшего.

Также следует обратить внимание, что размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (если это только один член семьи) за 120% на двух лиц, потерявших трудоспособность., и 150% – на трех или более человек.

Напомним, что с 1 июля 2022 года прожиточный минимум составляет 2027 гривен, а с декабря 2022 года эта цифра вырастет до 2093 гривен.

Как получить

Подайте заявление о назначении пенсии в уполномоченные органы силовых структур (ведомств или министерств), в которых военнослужащий проходил службу на момент гибели/смерти.