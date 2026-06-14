Пенсия в Украине: как подтвердить уход за ребенком для зачисления стажа

Пенсия / © Associated Press

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Период ухода за ребенком может влиять не только на общий страховой стаж, но и право выхода на пенсию, в частности на льготных условиях.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Для зачисления такого времени важное значение имеют дата ухода за ребенком и наличие подтверждающих документов.

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Когда уход за ребенком входит в страховой стаж

Согласно законодательству, в страховой стаж может быть включен период, когда один из родителей или другое лицо фактически ухаживали за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также в стаж засчитывается отпуск по уходу за ребенком до трех лет, если работник находился в трудовых отношениях с работодателем.

После внедрения системы обязательного государственного пенсионного страхования в 2004 году определяющим фактором стало начисление и уплата страховых взносов.

Какие правила действуют с 2026 года

С 1 января 2026 вступили в силу изменения в законодательство в отношении лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

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К этой категории относятся:

лица, которые присматривают за ребенком до одного года и получают соответствующую государственную помощь;

родители или опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

неработающие граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте от одного до трех лет.

Какие документы необходимы для подтверждения стажа

Список документов зависит от того, за какой именно период нужно подтвердить уход за ребенком.

Если период приходится на 31 декабря 2003 года:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт ребенка (при наличии).

Для периода 2004 года:

свидетельство о рождении ребенка;

справка органов социальной защиты о получении или неполучении пособия.

Для периодов после 2004 года:

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данные по персонифицированному учету застрахованных лиц;

документы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком (при необходимости).

Входит ли отпуск по уходу за ребенком в стаж

Законодательство предусматривает, что отпуск по уходу за ребенком до трехлетнего возраста учитывается не только в общий страховой стаж, но и в стаж работы по специальности.

Кроме того, в определенных случаях в профессиональный стаж могут относить и период ухода за ребенком до шести лет.

Учитывается ли это время для льготной пенсии

Период пребывания в отпуске по уходу за ребенком может быть включен и в льготный стаж, дающий право на досрочный уход на пенсию.

Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующий стаж, в частности, записи в трудовой книжке и специальные справки предприятия или его правопреемника.

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