ТСН в социальных сетях

Украина
6452
2 мин

Пенсия в Украине: обновите эти данные, чтобы не остаться без денег

Речь идет о конкретном сроке — до 10 дней.

Вера Хмельницкая
Украинцы могут оформить пенсию онлайн

Украинцы могут оформить пенсию онлайн / © ТСН

В 2026 году граждане должны сообщать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в случае изменения персональных данных. Если это требование не соблюдать, могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.

Об этом напомнили в ПФУ.

Все пенсионные дела привязаны к идентификаторам в реестрах (паспортная информация/ID, идентификационный код, фамилия, имя и отчество, адрес проживания).

В случае разногласий в информации в реестрах система потребует предоставить подтверждение. Электронные пенсионные дела и документооборот ПФУ зависят от актуальности данных.

Граждане могут сами обновить данные, передав их в отделения ПФУ. Подать дистанционно можно через собственный е-кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Необходимо заранее подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина/ID-карту (копию/скан)

  • идентификационный код (в случае изменений нужно предоставить документ с подтверждением нового номера)

  • документ с удостоверением факта изменения ФИО (это может быть свидетельство о браке/расторжении, документ об изменении имени)

  • документ о регистрации адреса проживания/изменения места

  • другие справки и документы в зависимости от конкретной ситуации

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.

Дата публикации
Количество просмотров
6452
Следующая публикация

