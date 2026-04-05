Пенсия в Украине: обновите эти данные, чтобы не остаться без денег

Украинцы могут оформить пенсию онлайн / © ТСН

Реклама

В 2026 году граждане должны сообщать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в случае изменения персональных данных. Если это требование не соблюдать, могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.

Об этом напомнили в ПФУ.

Все пенсионные дела привязаны к идентификаторам в реестрах (паспортная информация/ID, идентификационный код, фамилия, имя и отчество, адрес проживания).

Реклама

В случае разногласий в информации в реестрах система потребует предоставить подтверждение. Электронные пенсионные дела и документооборот ПФУ зависят от актуальности данных.

Граждане могут сами обновить данные, передав их в отделения ПФУ. Подать дистанционно можно через собственный е-кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Необходимо заранее подготовить следующие документы:

паспорт гражданина/ID-карту (копию/скан)

идентификационный код (в случае изменений нужно предоставить документ с подтверждением нового номера)

документ с удостоверением факта изменения ФИО (это может быть свидетельство о браке/расторжении, документ об изменении имени)

документ о регистрации адреса проживания/изменения места

другие справки и документы в зависимости от конкретной ситуации

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Реклама

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.