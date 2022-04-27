Пенсию в случае потери кормильца теперь могут получить родственники пропавших без вести

Пенсию в случае потери кормильца теперь могут получить родственники пропавших без вести

Члены семей лиц, пропавших без вести, могут получить пенсию по потере кормильца. Как получить пенсию по потере кормильца родственникам рассказали в Минсоцполе

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, как родственникам получить такую пенсию.

Когда человек получает статус "пропавшего без вести"

Человек получает статус пропавшего без вести с даты представления в территориальный орган Нацполиции заявления о розыске пропавшего без вести человека. Правовой статус человека, пропавшей без вести, определен в законе Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Такое заявление могут подать родственник, представитель военного формирования, орган государственной власти, орган местного самоуправления, объединение граждан или кто-либо, кому стало известно об исчезновении человека.

Подать заявление о без вести пропавшем человеке можно по телефону горячей линии Национальной полиции: 089 420 18 67.

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Когда родственники могут получать пенсии по потере кормильца

Через месяц с даты внесения информации об исчезновении человека в Единый реестр досудебных расследований члены семьи таких людей могут получать пенсии.

Куда обращаться за назначением пенсии

Обратиться нужно в любое отделение Пенсионного фонда Украины или через вебпортал Пенсионного фонда.

Кто из родственников пропавшего без вести имеет право на пенсию в случае потери кормильца

Дети до 18 лет.

Дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения.

Дети пропавшего без вести, являющиеся сиротами, до 23 лет независимо от факта обучения.

Муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Муж или жена, а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Родители и муж или жена пропавшего без вести, не находившиеся на ее содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

. Какие особенности выплаты пенсии по потере кормильца родственникам пропавших без вести

Пенсию выплачивают в течение всего времени, когда человек, пропавший без вести, сохраняет этот статус.

Пенсия по потере кормильца нетрудоспособным родственникам, находившимся на содержании пропавших без вести, назначается независимо от продолжительности страхового стажа человека, который пропал.

Если в Единый реестр досудебных расследований вносится отметка об установлении места нахождения, места захоронения или нахождения останков пропавшего без вести, то соответствующие изменения вносятся в срок назначения пенсии с учетом установленных обстоятельств.

Если человек имеет статус пропавшей без вести, это не лишает его родственников или других лиц права обратиться в суд с заявлением об объявлении такого лица умершим в порядке, предусмотренном законодательством.

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