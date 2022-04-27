Пенсию в случае потери кормильца теперь могут получить родственники пропавших без вести

Члены семей лиц, пропавших без вести, могут получить пенсию по потере кормильца. Как получить пенсию по потере кормильца родственникам рассказали в Минсоцполе
Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, как родственникам получить такую пенсию.
Когда человек получает статус "пропавшего без вести"
Человек получает статус пропавшего без вести с даты представления в территориальный орган Нацполиции заявления о розыске пропавшего без вести человека. Правовой статус человека, пропавшей без вести, определен в законе Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Такое заявление могут подать родственник, представитель военного формирования, орган государственной власти, орган местного самоуправления, объединение граждан или кто-либо, кому стало известно об исчезновении человека.
Подать заявление о без вести пропавшем человеке можно по телефону горячей линии Национальной полиции: 089 420 18 67.
Когда родственники могут получать пенсии по потере кормильца
Через месяц с даты внесения информации об исчезновении человека в Единый реестр досудебных расследований члены семьи таких людей могут получать пенсии.
Куда обращаться за назначением пенсии
Обратиться нужно в любое отделение Пенсионного фонда Украины или через вебпортал Пенсионного фонда.
Кто из родственников пропавшего без вести имеет право на пенсию в случае потери кормильца
- Дети до 18 лет.
- Дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения.
- Дети пропавшего без вести, являющиеся сиротами, до 23 лет независимо от факта обучения.
- Муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.
- Муж или жена, а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
- Родители и муж или жена пропавшего без вести, не находившиеся на ее содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.
. Какие особенности выплаты пенсии по потере кормильца родственникам пропавших без вести
- Пенсию выплачивают в течение всего времени, когда человек, пропавший без вести, сохраняет этот статус.
- Пенсия по потере кормильца нетрудоспособным родственникам, находившимся на содержании пропавших без вести, назначается независимо от продолжительности страхового стажа человека, который пропал.
- Если в Единый реестр досудебных расследований вносится отметка об установлении места нахождения, места захоронения или нахождения останков пропавшего без вести, то соответствующие изменения вносятся в срок назначения пенсии с учетом установленных обстоятельств.
- Если человек имеет статус пропавшей без вести, это не лишает его родственников или других лиц права обратиться в суд с заявлением об объявлении такого лица умершим в порядке, предусмотренном законодательством.
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