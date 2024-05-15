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Пентагон делает все возможное, чтобы предоставить Украине критически важные боеприпасы

Пентагон делает все возможное, чтобы предоставить Украине критически важные боеприпасы

На поле боя в Украине – сложная ситуация – заявили в Пентагоне / Фото: Associated Press

В Пентагоне считают, что в Украине – сложная ситуация.

Пентагон прилагает все усилия, чтобы как можно скорее обеспечить доставку в Украину вооружений и боеприпасов, предусмотренных двумя последними оборонными пакетами.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

"Мы очень упорно работаем, чтобы как можно быстрее доставить помощь в Украину", — отметил представитель оборонного ведомства США.

По его словам, на поле боя в Украине – сложная ситуация, но ВСУ продолжают защищать территорию своего государства, и США намерены обеспечить их помощью.

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важные боеприпасы, а также другие поставки, в которых они нуждаются», — подчеркнул спикер Пентагона.

Кто помогает России

Министр обороны США отметил, что Россия смогла "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины, благодаря помощи от Ирана и Северной Кореи. Эти страны предоставили российским агрессорам беспилотники, ракеты и боеприпасы.

Кроме того, по словам Остина, Китай помог России наладить свою военную промышленность.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что часть оружия от США уже прибыла в Украину, другая сейчас находится в пути.

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