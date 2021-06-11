Пентагон выделил Украине еще $150 млн для борьбы с российской агрессией

Зеленский поблагодарил американскую администрацию за "чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины".
Министерство обороны США утвердило вторую часть пакета безопасностной помощи Украине на сумму 150 млн долларов по программе USAI.
Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в США.
"Традиционно, согласно действующему американскому законодательству, вторая часть помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны", — говорится в сообщении.
Таким образом Пентагон надеется "помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО".
Отмечается, что Украина получит, в частности, контр-артиллерийские радары, беспилотные воздушные системы, средства защищенной связи, радиоэлектронной борьбы и военной медицинской эвакуации. Кроме того, помощь предусматривает обучение и оборудование "для повышения оперативной безопасности и возможностей баз ВВС Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Пентагона. "Благодарен американской администрации за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", — написал он в Twitter.
В марте Министерство обороны США выделило 125 миллионов долларов для повышения оборонного потенциала Украины.
Ожидалось, что средства будут использованы, в частности, на закупку двух патрульных катеров типа Mark VI. Пакет также предусматривал передачу Украине контрбатарейных радаров, тактического оборудования, приобретение различного снаряжения и постоянную поддержку спутниковыми снимками.