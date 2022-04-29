Пепел как удобрение: использование дома, на участке в саду и на огороде

Пепел как удобрение: использование дома, на участке в саду и на огороде

Многие садоводы и огородники используют пепел как удобрение. Однако нужно помнить, что это средство подходит для подкормки не всех растений. ТСН.ua рассказывает о важных моментах, на которые нужно обратить внимание, если вы хотите внести пепел под деревья, кусты или овощи.

Существует несколько правил использования пепла для подкормки растений и деревьев.

Золу как удобрение можно использовать только на кислых и слабокислых почвах. А вот на щелочных он только усугубит ситуацию. Обязательно перед применением следует узнать, какой тип грунта на участке. Для этого приобретите в любом садоводческом магазине лакмусовую палочку. Не все растения хорошо переносят подкормку золой, а только те, которые любят кислые почвы. Пепел как удобрение подходит для огурцов, помидоров, капусты, перца. А вот голубику, рябину, калину, гортензию, жимолость лучше подпитывать сульфатом калия. Следует помнить, когда вносить золу лучше всего. Специалисты рекомендуют делать это весной, чтобы дополнительно подкормить почву. Для этого готовится такое минудобрение: пепел 1 ведро на 3-4 квадратных метра участка. После этого почва становится очень рыхлой. Не нужно разбрасывать золу на семена, которые начали прорастать. Золу подсыпают под растения и кусты, чтобы он вступил в контакт с корнями. Тогда они вырастают сильнее и пышнее. Хорошо зарекомендовала себя зола на тле. Для борьбы с вредителем готовят отвар: 300 г пепла просеять, залить водой и прокипятить 20 минут. Дать отстояться, отцедить, добавить 10 литров воды и опрыскивать пораженные растения. Используют золу для комнатных растений. Для подкормки нужно приготовить такой раствор: 50-75 г золы на 5 литров воды, хорошо перемешать. Настаивать в течение недели, периодически помешивая. Такой раствор подходит для подкормки всех комнатных растений в доме. Такое минудобрение как зола прекрасно зарекомендовало себя для редкой подкормки растений в саду и на огороде. Для этого нужно взять 1 стакан золы на ведро воды (10 литров). Подливать только под корень овощей или кустов. Пепел как удобрение прекрасно подходит для клубники и земляники. Подкармливать нужно сразу после цветения. На один кустик вносить 10-15 г пепла. Он защитит землянику и клубнику от вредителей и серой гнили. При высадке саженцев деревьев и кустов в почву нужно бросить небольшую часть золы, чтобы растение быстрее адаптировалось к новым условиям.

Чем полезен пепел для земли

В древесной золе достаточно много калия (10-12%), поэтому она очень полезна для огурцов, томатов, клубники, земляники, картофеля, лука, перца, капусты, моркови, винограда и т.д. Также в его составе можно найти фосфор и кальций, микро- и макроэлементы, которые нужны растениям для роста. Также такое удобрение как пепел отличается полным отсутствием азота и каких-либо хлорных соединений.

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