Пепел как удобрение: использование дома, на участке в саду и на огороде

Многие садоводы и огородники используют пепел как удобрение. Однако нужно помнить, что это средство подходит для подкормки не всех растений. ТСН.ua рассказывает о важных моментах, на которые нужно обратить внимание, если вы хотите внести пепел под деревья, кусты или овощи.
Существует несколько правил использования пепла для подкормки растений и деревьев.
- Золу как удобрение можно использовать только на кислых и слабокислых почвах. А вот на щелочных он только усугубит ситуацию. Обязательно перед применением следует узнать, какой тип грунта на участке. Для этого приобретите в любом садоводческом магазине лакмусовую палочку.
- Не все растения хорошо переносят подкормку золой, а только те, которые любят кислые почвы. Пепел как удобрение подходит для огурцов, помидоров, капусты, перца. А вот голубику, рябину, калину, гортензию, жимолость лучше подпитывать сульфатом калия.
- Следует помнить, когда вносить золу лучше всего. Специалисты рекомендуют делать это весной, чтобы дополнительно подкормить почву. Для этого готовится такое минудобрение: пепел 1 ведро на 3-4 квадратных метра участка. После этого почва становится очень рыхлой.
- Не нужно разбрасывать золу на семена, которые начали прорастать. Золу подсыпают под растения и кусты, чтобы он вступил в контакт с корнями. Тогда они вырастают сильнее и пышнее.
- Хорошо зарекомендовала себя зола на тле. Для борьбы с вредителем готовят отвар: 300 г пепла просеять, залить водой и прокипятить 20 минут. Дать отстояться, отцедить, добавить 10 литров воды и опрыскивать пораженные растения.
- Используют золу для комнатных растений. Для подкормки нужно приготовить такой раствор: 50-75 г золы на 5 литров воды, хорошо перемешать. Настаивать в течение недели, периодически помешивая. Такой раствор подходит для подкормки всех комнатных растений в доме.
- Такое минудобрение как зола прекрасно зарекомендовало себя для редкой подкормки растений в саду и на огороде. Для этого нужно взять 1 стакан золы на ведро воды (10 литров). Подливать только под корень овощей или кустов.
- Пепел как удобрение прекрасно подходит для клубники и земляники. Подкармливать нужно сразу после цветения. На один кустик вносить 10-15 г пепла. Он защитит землянику и клубнику от вредителей и серой гнили.
- При высадке саженцев деревьев и кустов в почву нужно бросить небольшую часть золы, чтобы растение быстрее адаптировалось к новым условиям.
Чем полезен пепел для земли
В древесной золе достаточно много калия (10-12%), поэтому она очень полезна для огурцов, томатов, клубники, земляники, картофеля, лука, перца, капусты, моркови, винограда и т.д. Также в его составе можно найти фосфор и кальций, микро- и макроэлементы, которые нужны растениям для роста. Также такое удобрение как пепел отличается полным отсутствием азота и каких-либо хлорных соединений.
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