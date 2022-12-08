Перебегал через колеи: в Винницкой области поезд раздавил мужчину

На железнодорожном перегоне в селе Сальник произошла трагедия.
В Винницкой области 70-летний мужчина погиб под колесами скоростного поезда сообщением "Винница-Чернигов".
Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.
Событие произошло 7 декабря на железнодорожном перегоне в селе Сальник Хмельницкого района. По предварительной информации, мужчина перебегал железнодорожные колеи и попал под поезд. Руководил им 28-летний машинист.
Причины и обстоятельства гибели мужчины следователи выясняют. За такое правонарушение предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ему жизнь.
Читайте также:
- В Одесской области поезд раздавил мужчину
- В Винницкой области поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку, которая переходила колею в запрещенном месте
- Под Киевом поезд переехал подростка насмерть