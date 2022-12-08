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Перебегал через колеи: в Винницкой области поезд раздавил мужчину

Перебегал через колеи: в Винницкой области поезд раздавил мужчину

Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

На железнодорожном перегоне в селе Сальник произошла трагедия.

В Винницкой области 70-летний мужчина погиб под колесами скоростного поезда сообщением "Винница-Чернигов".

Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

Событие произошло 7 декабря на железнодорожном перегоне в селе Сальник Хмельницкого района. По предварительной информации, мужчина перебегал железнодорожные колеи и попал под поезд. Руководил им 28-летний машинист.

Причины и обстоятельства гибели мужчины следователи выясняют. За такое правонарушение предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ему жизнь.

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