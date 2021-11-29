Перебегал дорогу на "красный" свет: в Полтаве на "зебре" авто сбило 10-летнего мальчика (видео)

Ребенок находится в реанимации.

В Полтаве произошло ДТП с участием пешехода. Мальчик решил проскочить перед автомобилем, но водитель не успел затормозить и сбил ребенка.

Видео ДТП выложили в телеграмм-канале "V Poltave".

На кадрах видно, как мальчик, переходя дорогу по пешеходному переходу, решил ускориться и побежал. Один из автомобилей остановился, тогда как внедорожник не увидел ребенка и сбил его. Мальчик отлетел на несколько метров.

Сообщается, что ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас 10-летний пешеход находится в реанимации.

Напомним, что в Киеве грузовой микроавтобус на скорости влетел в толпу людей, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на проспекте Академика Палладина. В результате погиб велосипедист и травмировался один из пешеходов.

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