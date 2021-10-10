Перебегал дорогу: на трассе Киев — Одесса Hyundai сбил мужчину

Происшествие случилось на 433 километре автодороги вблизи села Бриновка.

10 октября в Одесской области водитель иномарки сбил мужчину. Травмы, которые получил пострадавший, оказались не совместимыми с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 34-летний одессит на Hyundai наехал на 58-летнего местного жителя, когда тот перебегал дорогу в неустановленном и неосвещенном месте.

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Правоохранители проверили водителя на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что он был трезв.

Сведения об аварии внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

Напомним, в маршрутный автобус "Киев -Бровары" на большой скорости сзади влетел легковой автомобиль. В салоне маршрутки находились пассажиры. По меньшей мере два человека погибли.

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