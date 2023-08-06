Перебегал дорогу: в Одесской области легковушка насмерть переехала мальчика

На автодороге "Одесса - Рени" в пределах села Орловка легковой автомобиль насмерть сбила 7-летнего мальчика.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, 36-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по одной из улиц, наехал на мальчика, когда тот перебегал дорогу в непредвиденном для перехода месте. Мальчика забрали в больницу, где от полученных травм он скончался.

Решается вопрос о внесении сведений об автопроисшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, вблизи Ужгорода полицейский насмерть сбил 15-летнего парня, переходившего дорогу.

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