Перебегала дорогу в запрещенном месте и упала: в Харькове полиция забрала у матери 1-летнего ребенка

Перебегала дорогу в запрещенном месте и упала: в Харькове полиция забрала у матери 1-летнего ребенка

Медицинские работники осмотрели девочку и обнаружили на теле травмы.

В Харькове полиция забрала у 36-летней матери 1-летнего ребенка. Женщина с дочерью на руках перебегала дорогу в запрещенном месте, поскандалила с водителями и упала.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, женщина состоит на учете службы по делам детей и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Медицинские работники осмотрели девочку и обнаружили на теле повреждения. Девочку у матери изъяли и госпитализировали.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Харькове нетрезвая женщина вместе с маленьким ребенком на руках перебегала дорогу с оживленным движением, нарушая ПДД. На обочине она просто упала, зацепившись за бордюр.

Читайте также:

Новости мира: 31-летняя британка родила ребенка весом почти 7 килограммов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку