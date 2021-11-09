Перебегала дорогу в запрещенном месте и упала: в Харькове полиция забрала у матери 1-летнего ребенка

Медицинские работники осмотрели девочку и обнаружили на теле травмы.
В Харькове полиция забрала у 36-летней матери 1-летнего ребенка. Женщина с дочерью на руках перебегала дорогу в запрещенном месте, поскандалила с водителями и упала.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
По данным правоохранителей, женщина состоит на учете службы по делам детей и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.
Медицинские работники осмотрели девочку и обнаружили на теле повреждения. Девочку у матери изъяли и госпитализировали.
В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Харькове нетрезвая женщина вместе с маленьким ребенком на руках перебегала дорогу с оживленным движением, нарушая ПДД. На обочине она просто упала, зацепившись за бордюр.
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