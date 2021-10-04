Перебегали дорогу в неустановленном месте: под Запорожьем судили женщину, гуси которой создали ДТП и повредили авто

Перебегали дорогу в неустановленном месте: под Запорожьем судили женщину, гуси которой создали ДТП и повредили авто

Водитель автомобиля пытался избежать столкновения с гусями, но все равно, влетел в стадо.

В Запорожской области на скамье подсудимых оказалась владелица гусей. Женщину обвинили в том, что ее птицы причиной ДТП.

Об этом сообщает ForPost со ссылкой на реестр судебных решений.

Курьезный случай произошел 3 сентября 2021 в селе Новониколаевка Пологовского района Запорожской области. Местная жительница пасла стадо гусей. Она на время отвлеклась, гуси остались без присмотра и неожиданно рванули на дорогу. В это время мимо проезжал автомобиль Chevrolet, водитель которого пытался затормозить, но гусей все же сбил. В результате авто получило незначительные механические повреждения, а птицы хоть и остались живы, но получили незначительные травмы.

Полицейские, прибывшие на место ДТП, объяснили его как нарушение правил дорожного движения, а именно пункта 7.7 согласно которому лицам, которые управляют гужевым транспортом, и есть погонщиками животных, запрещается оставлять их на полосе дороги без присмотра и выпасать их.

Хозяйку гусей полицейские признали виновной в ДТП и составили на нее протокол. Женщина с обвинением не согласилась.

По результатам рассмотрения дела суд принял решение, что патрульные неправильно истолковали ПДД и зачислили владелицу гусей к владельцам рогатого скота, о котором говорится в пункте 7.7 ПДД.

В итоге суд признал женщину невиновной в совершении ДТП, а дело закрыли в связи с отсутствием в действиях владелицы гусей состава административного правонарушения.

Напомним, что администрация одного из крупнейших аэропортов в мире — нидерландского Схипхола — для эксперимента взяла на работу двух десятков свиней для обеспечения безопасности полетов.

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