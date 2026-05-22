Перебои с поставкой газа: народный депутат сделал тревожный прогноз

Газ

Из-за падения собственной добычи Украина рискует столкнуться с жестким дефицитом газа. Кроме того, враг каждый день бьет по скважинам и узлам сбора топлива.

Об этом заявил в эфире Ранок.LIVE народный депутат от «Батьківщини» Алексей Кучеренко.

«Враг хочет создать перебои со снабжением газа. А это для любого областного центра, особенно Киева, просто жизненно. Когенерация так же зависит от газа. Без стабильного газоснабжения все разрекламированные альтернативные источники энергии станут тщетными, поэтому физическая защита хранилищ должна быть приоритетом», — отметил он.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что ключевая проблема не в дефиците ресурса, а в финансах. Газ в Европе есть, и Украина технически может импортировать его в необходимых объемах. Но главный вопрос — найдутся ли средства, чтобы этот газ закупить и закачать в подземные хранилища.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что из-за высокой вероятности массированных атак РФ на украинскую газовую систему, Кабинет министров должен безотлагательно позаботиться о дополнительной безопасности добывающих и транспортных мощностей. Своевременное укрепление энергообъектов критическое, поскольку реанимация поврежденной газовой сети — процесс длительный и технологически сложный.

