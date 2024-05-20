Перебои в "Резерв+": в Минобороны объяснили причину и рассказали, удалось ли все наладить

В настоящее время система уже работает штатно, без нагрузок, отметила Екатерина Черногоренко.

Проблемы с авторизацией в приложении "Резерв+" были в первые полтора дня. Система получила очень высокую нагрузку.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, комментируя жалобы на приложение "Резерв+".

"Проблемы с авторизацией, действительно, были в первые полтора дня. Мы получили очень высокую нагрузку на приложение. Это было и приятно. С одной стороны, это было неожиданностью, что так много украинцев хотели испытать приложение. По факту, мы вышли в такой общенациональный мета-тест. Сейчас никаких проблем с авторизацией нет, система быстро, практически через секунды возвращает данные с "Оберега", — отметила она.

Екатерина Черногоренко добавила, что система уже работает штатно, без нагрузок.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. После обновления данных через приложение "Резерв+" у некоторых украинцев безосновательно высветился статус "в розыске". Пока исправить ошибочные учетные данные военнообязанного можно только офлайн из-за визита в ТЦК и СП. Но чуть позже обещают сделать это в автоматическом режиме.

По словам Черногоренко, сейчас идет разработка дополнительного функционала, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не идя в ТЦК. В частности, можно будет онлайн снимать себя с розыска, если это было совершено по ошибке, а не идти в военкомат.

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