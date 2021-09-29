"Переболеют коронавирусом все": инфекционист предупредила о пандемии невакцинированных

В больницу с коронавирусом сегодня в 90% случаев попадают вакцинированные пациенты.

Из-за мутации COVID-19 вскоре эффективность вакцин будет снижаться, вирусы будут мутировать и избегать иммунного ответа.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказала врач-инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского Ольга Сахневич.

"Все вакцины, которые мы сейчас используем, являются высокоэффективными, даже против штамма" Дельта ". Вирус мутирует, поэтому со временем эффективность вакцин может снижаться. Если вирусы мутировать, они будут избегать иммунного ответа. Таков прогнозируемый штамм "Мю". Он либо не будет отвечать на вакцинацию, или при клинических проявлениях его нельзя будет обнаружить лабораторным тестом", — считает Ольга Сахневич.

Она сообщила, что в Китае и Израиле сейчас проводят экспериментальные работы по интраназальными вакцинами.

Также врач добавила, что в больницу с коронавирусом сегодня в 90% случаев попадают вакцинированные пациенты.

"По статистике Минздрава, 98% госпитализированных пациентов вакцинированные. Мы прогнозируем, что это будет пандемия невакцинированных. Вакцинированные, возможно, и будут попадать в больницы, потому что среди них есть люди с иммунными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, с выраженным снижением иммунитета. Если они даже попадают в стационар, то у них будет течение заболевания средней тяжести. Такие люди на 5-7-й или 10-й день после стационарного лечения выписываются с выздоровлением на амбулаторное долечивание. Во время весенней волны у нас были пациенты, которые лежали в стационаре 1,5-2 месяца", — рассказывает инфекционист.

Ольга Сахневич отметила, что вакцины имеют высокую эффективность в предупреждении тяжелых форм и госпитализаций. Также она отметила, что не будет ни одного человека, который не переболеет.

Напомним, что врач Ольга Сахневич говорит, что достичь коллективного иммунитета будет трудно, поскольку коронавирус постоянно мутирует, а самым эффективным способом предотвратить тяжелом течении заболевания остается вакцинация.

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