Перебрала полномочия и принялась унимать людей: в Мелитополе "липовому" городскому голове сообщено о подозрении в госизмене

После похищения действующего городского головы депутат принялась выполнять его обязанности и работать на оккупантов.
В Мелитополе за организацию оккупационных властей в Мелитополе уведомлено о подозрении депутату горсовета.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.
Сообщено о подозрении депутату от ОПЗЖ Мелитопольского городского совета Галин Данильченко по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
"Во исполнение полученной от представителей Российской Федерации задачи представительница местной власти провозгласила себя "исполняющей обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории г. Мелитополь и Мелитопольского района. Провозгласив о создании неопределенного законодательством Украины органа – "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала граждан Украины к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям", — сообщают в генпрокуратуре.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Запорожской области.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе российские кафиры, похитившие городского голову Ивана Федорова, назначили нового "мэра". Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.