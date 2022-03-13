Перебрала полномочия и принялась унимать людей: в Мелитополе "липовому" городскому голове сообщено о подозрении в госизмене

Перебрала полномочия и принялась унимать людей: в Мелитополе "липовому" городскому голове сообщено о подозрении в госизмене

После похищения действующего городского головы депутат принялась выполнять его обязанности и работать на оккупантов.

В Мелитополе за организацию оккупационных властей в Мелитополе уведомлено о подозрении депутату горсовета.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Сообщено о подозрении депутату от ОПЗЖ Мелитопольского городского совета Галин Данильченко по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"Во исполнение полученной от представителей Российской Федерации задачи представительница местной власти провозгласила себя "исполняющей обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории г. Мелитополь и Мелитопольского района. Провозгласив о создании неопределенного законодательством Украины органа – "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала граждан Украины к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям", — сообщают в генпрокуратуре.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Запорожской области.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе российские кафиры, похитившие городского голову Ивана Федорова, назначили нового "мэра". Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.