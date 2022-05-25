Перебрасывают силы по нескольким направлениям: эксперты сообщили о намерениях оккупантов об Луганщине

Перебрасывают силы по нескольким направлениям: эксперты сообщили о намерениях оккупантов об Луганщине

Российские оккупанты перебрасывают в Луганскую область большое количество войск, артиллерии и авиации для боев с украинскими военными.

Россияне хотят оцепить более широкий район Северодонецка, включая Рубежное и Лисичанск, а также район Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной и вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Для боев российские захватчики отбирают необходимые ресурсы от Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья. По данным Института, несмотря на наращивание усилий, российские силы не достигли каких-либо серьезных прорывов в этих направлениях.

Также в ISW отмечают, что и значительный прогресс в достижении заявленных целей по захвату всего Донбасса оккупанты не достигли.

Кроме того, эксперты предполагают, что российские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если им удастся оцепить Северодонецк, а также другие крупные города, такие как Бахмут.

Напомним, в Генштабе сообщили, что на Донбассе оккупанты наступают по всем направлениям и пытаются прорвать украинскую оборону.

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