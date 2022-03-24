Перебрасывают вооружение, чтобы продолжить наступательные действия: в Генштабе рассказали о корректировке планов у оккупантов

Перебрасывают вооружение, чтобы продолжить наступательные действия: в Генштабе рассказали о корректировке планов у оккупантов

Цель – осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева.

Оккупанты не достигли поставленных целей в Украине, поэтому начали корректировать свою тактику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По полученной информации, военно-политическое руководство РФ подкорректировало планы по ведению войны на территории Украины, поскольку поставленные цели не были выполнены в установленные сроки.

За последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса РФ были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел".

Сейчас оккупанты перекидывают технику с территории Беларуси и оккупированного Крыма для осуществления попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киев.

Российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для содержания временно занятых территорий и ведения оборонных действий.

Напомним, что по данным Генштаба, враг продолжает нести существенные потери, поэтому для их пополнения россияне совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных. Сохраняется практика привлечения наемников, набор которых осуществляют русские частные военные компании.