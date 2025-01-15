Перебронирование за 72 часа: что следует знать о мобилизации в 2025 году

В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на три месяца.

С начала 2025 года военнообязанных украинцев ждут изменения в бронировании и призыва на службу.

Что известно – читайте в материале от ТСН.ua

Продление мобилизации в Украине

Верховная Рада Украины 15 января поддержала законопроект №12405, предусматривающий очередное продление общей мобилизации.

"Совет проголосовал за закон #12405 об очередном продолжении проведения общей мобилизации. ЗА – 310", – написал народный депутат Ярослав Железняк.

Как сообщил нардеп, мобилизация будет продлена с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

Это уже 14 раз, когда парламент принимает продление мобилизации в условиях войны.

Ограниченно пригодные должны пройти ВЛК

В связи с продолжением мобилизации ряд граждан ждет перебронирования и ВЛК. В частности, юрист Тарас Боровский объяснил, зачем "ограниченно пригодные" должны пройти ВЛК.

В мае 2024 года в Украине отменили понятие "ограниченно пригодное" к службе в рядах Сил обороны.

Мужчины, которые, по выводам ВЛК, ранее признаны ограниченно пригодными, должны были пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев после вступления закона в силу. Их признают либо пригодными, либо непригодными – согласно состоянию здоровья.

Они должны пройти ВЛК и актуализировать свой статус до 5 февраля 2025 года. Если мужчины этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.

По его словам, военного юриста Тараса Боровского, в законе не совсем четко определено: нужно ли военнообязанным лицам самостоятельно идти в ТЦК, или их вызовут повесткой.

"Закон немножко запутался в плане того, на кого возлагается обязанность: должны ли они прийти в ТЦК, или ТЦК вызывает их повесткой. Или они должны прийти, или ТЦК должна отправить их на ВЛК. Все это вызывает вопрос", – пояснил юрист. .

При этом Боровский предупредил, что мужчины, не актуализирующие данные об "ограниченной пригодности", могут получить штраф, ведь это нарушение правил военного учета. Но он считает, что автоматически 6 февраля этот штраф никому "не прилетит".

Мобилизация женщин

В Украине женщины не подлежат призыву, они могут служить в армии только добровольно.

Однако они могут пройти Базовую общевойсковую подготовку (БЗИН).

Как отметил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, БЗИН – это необходимые навыки выживания в современном мире, которые нужны каждому человеку независимо от пола.

Верховная Рада Украины 9 января проголосовала за изменения в Закон "О воинской обязанности и службе" (№12076) о медицинском учете во время подготовки призывников.

Теперь прохождение БЗИН для женщин будет исключительно добровольным, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Также будет добровольной постановка на военный учет. И принудительной мобилизации женщин в Украине не будет.

Отсрочка студентов

В приложении "Резерв+" уже на этой неделе должна заработать услуга отсрочки от мобилизации для студентов, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Сети.

По словам Черногоренко, отсрочка в "Резерве+" для студентов заработает ориентировочно с 13 по 19 января.

Напомним, чтобы получить справку из ЕГЕБО, вам нужно обратиться в свое учебное заведение. В некоторых университетах заявки на справки для отсрочки принимаются по электронной почте.

Сотрудники вашего учебного заведения сформируют и выдадут вашу справку из ЕГЕБО.

Затем эту справку следует подать в ТЦК, обратившись туда лично.

Перебронирование военнообязанных

28 февраля 2025 года истекает срок бронирования у всех военнообязанных мужчин в Украине.

Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщил, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, ранее забронированных.

Такая практика, говорит нардеп, уже зафиксирована в Николаевском областном центре комплектования, который, как указано, "действует в рамках действующего законодательства". По словам Федиенко, проблема в том, что теперь такого человека невозможно демобилизовать.

Депутат объясняет: предприятия могут поставить зарплату "хоть сто тысяч", но это даже не дает гарантии, что работника удастся обезопасить от мобилизации.

Федиенко отметил, что на всех совещаниях неоднократно обсуждалась проблема манипуляций с бронированием военнообязанных, но есть и другая ситуация, когда даже при наличии бронирования ТЦК не вносит информацию о нем в систему "Оберег".

Поэтому предприятия, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период, которые соответствуют критериям и не утратили свой статус или приобрели такой статус, должны представить своих военнообязанных работников в списках на бронирование, в частности, через портал “ Действие».

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Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua. рассказала, что военнообязанные, которых работодатели не успеют забронировать, или если предприятие потеряло статус критически важного, потеряют бронирование от 28 февраля 2025 года и, соответственно, отсрочку, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Бронирование, которое было реализовано от 1 декабря 2024 года уже по новым правилам согласно постановлению Кабмина №1332, действует на соответствующий срок.

По постановлению Кабмина №1332 предприятия, имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил, должны быть включены в Единый перечень критически важных предприятий на основании представленного Минэкономики или государственным органом соответствующего сообщения средствами портала "Действие" в произвольной форме.

После этого предприятие может подавать своих работников в списках на бронирование через портал “Действие”. В списках указываются сведения о таком предприятии и военнообязанных лицах.

"В случае, если военнообязанный работник состоит на военном учете, в трудовых отношениях с предприятием, которое его бронирует, уточнил вовремя свои персональные данные и не находится в розыске, в течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных" ных и резервистов берется на специальный военный учет на срок действия отсрочки в автоматическом режиме”, – рассказала Марина Бекало.

Алгоритм оформления бронирования работника на портале "Действие":

зайдите в кабинет гражданина;

выберите раздел "Подать заявление";

укажите данные кандидатов для бронирования;

подтвердите, что работник получает зарплату более 20 тысяч гривен;

проверьте вводимые данные и подпишите заявление.

Мобилизация безработных

Как отметили в правительстве, основная цель мобилизации — привлечение лиц без официального трудоустройства. Однако в Сухопутных силах уточняют, что призывают не только безработных, но и производят оповещения на предприятиях.

По ее словам, офицерки Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Наталья Кондратов, работники ТЦК проводят оповещения как в общественных местах и на улицах, так и на предприятиях, направляя распоряжение о вызове военнообязанных работников конкретных предприятий.

"Просто эта часть работы не так заметна, как в общественных местах", – отметила офицерша.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, за что ТЦК готовятся в феврале массово наказывать военнообязанных.

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