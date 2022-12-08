Перебросили еще в 2018 году: в Одессе шпионы российского ГРУ выслеживали украинскую ПВО (фото)

Агенты российского ГРУ были заранее отправлены врагом в Одессу еще в 2018 году.
В Одессе разоблачили супругов российские шпионы, которые готовили ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским складам.
Об этом сообщает СБУ.
Агенты российского ГРУ были заранее отправлены в Одессу еще в 2018 году и получили вид на жительство. Таким образом, российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат.
Оба задержанных – муж (родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях в Чечне) и жена – граждане РФ.
До полномасштабного вторжения они собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и расширяли круг своих знакомых, которых потом могли бы завербовать.
После 24 февраля шпионы, прежде всего, пытались выявить боевые позиции ПВО и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК. Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам.
Кроме того, они собирали информацию о подразделениях Сил обороны на Херсонском направлении.
Собранные сведения шпионы отправляли "связному". Это житель Севастополя, бывший российский спецназовец, негласно сотрудничающий с ГРУ. Он в свою очередь передавал информацию своему куратору – кадровому сотруднику военной разведки РФ.
Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по статье "шпионаж". Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, СБУ задержала агента российского ГРУ, являющегося корректировщиком вражеских ракет на объекты Винницкой области.
Ранее жители деоккупированных населенных пунктов на юге жаловались на то, что украинские власти никак не наказывают коллаборантов.
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