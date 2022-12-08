Перебросили еще в 2018 году: в Одессе шпионы российского ГРУ выслеживали украинскую ПВО (фото)

Агенты российского ГРУ были заранее отправлены врагом в Одессу еще в 2018 году.

В Одессе разоблачили супругов российские шпионы, которые готовили ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским складам.

Об этом сообщает СБУ.

Агенты российского ГРУ были заранее отправлены в Одессу еще в 2018 году и получили вид на жительство. Таким образом, российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат.

Оба задержанных – муж (родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях в Чечне) и жена – граждане РФ.

До полномасштабного вторжения они собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и расширяли круг своих знакомых, которых потом могли бы завербовать.

После 24 февраля шпионы, прежде всего, пытались выявить боевые позиции ПВО и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК. Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам.

Кроме того, они собирали информацию о подразделениях Сил обороны на Херсонском направлении.

Собранные сведения шпионы отправляли "связному". Это житель Севастополя, бывший российский спецназовец, негласно сотрудничающий с ГРУ. Он в свою очередь передавал информацию своему куратору – кадровому сотруднику военной разведки РФ.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по статье "шпионаж". Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.