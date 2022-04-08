Переброска выведенных с севера российских войск на Донбасс займет неделю — британская разведка

Многим из этих сил потребуется значительное пополнение, говорят разведчики.

Российские войска вывели с севера Украины в Россию и Белоруссию. По меньшей мере, часть из них перебросят на восток Украины для боев на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки.

Многим выведенным силам потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к дальнейшему развертыванию на восток. По данным разведчиков, любая массовая передислокация войск с севера, вероятно, займет минимум неделю.

Тем не менее, российские войска продолжают обстреливать города на востоке и юге Украины, а также оккупанты продвинулись дальше к югу от временно оккупированного стратегически важного города Изюм.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов оперативно оборудуют территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.