Перечислила онлайн 200 тысяч гривен: в Чернигове женщина очень хотела иномарку, но осталась ни с чем

В Чернигове мошенники обманули местную жительницу, которая "искусилась" на возможность купить автомобиль из-за границы по низкой цене.

О мошеннической схеме рассказали в полиции Черниговской области.

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По словам жительницы Чернигова, в апреле ее муж обнаружил в Интернете объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене.

Авто автор объявления обещал быстро привезти из Европы, если покупатель перечислит предоплату на банковский счет. Потерпевшая согласилась и несколькими платежами отправила незнакомцу более 200 тысяч гривен. После этого связь с продавцом оборвалась.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась за помощью в полицию. В настоящее время правоохранители разыскивают мошенника.

"Чтобы не попасть на крючок мошенников, рассчитывайтесь за товар только тогда, когда получите и лично осмотрите его. Особое недоверие должно вызывать излишне привлекательное содержание объявлений", – призывает полиция Черниговской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенник обманул родственников пропавших без вести солдат.

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