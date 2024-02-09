Перечислили в РФ почти 3 млрд грн из доходов нелегального казино: будут судить 10 фигурантов

Веб-ресурсы, которые использовались для работы нелегального казино, заблокированы.

В Украине будут судить 10 участников преступной организации, создавших нелегальное онлайн-казино и перечисливших в РФ почти 3 млрд грн доходов.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в преступную организацию входили 5 граждан РФ и 5 граждан Украины.

"Они организовали нелегальное онлайн-казино, работавшее в течение длительного времени. Возглавляли преступную группу россияне. Граждане Украины отвечали за поиск офисов и персонала, рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей", — говорится в сообщении.

Всего проведено около 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисных помещениях разработчиков программного обеспечения. Изъята черновая документация и компьютерная техника.

10 участников преступной организации будут судить из-за создания нелегального казино

10 участников преступной организации будут судить из-за создания нелегального казино

"Веб-ресурсы, которые использовали для работы нелегального казино, заблокированы", — добавили в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины осуществляет обыски в Киево-Печерской лавре. Они связаны с делом по постановочным акциям протеста при возвращении имущества святыне государству.

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