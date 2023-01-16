Перед атакой на Днепр полиция задержала подростков, которые звонили в Россию и фотографировали ТЭС — СМИ

Правоохранители передали подростков в СБУ, где с них взяли объяснения и отпустили

Накануне состоявшегося 14 января ракетного удара по Днепру правоохранители задержали подростков, которые фотографировали местную ТЭС и звонили в Россию.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники в областном управлении Национальной полиции.

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В полиции двое подростков 13 и 14 лет рассказали, что "фотографировали станцию, чтобы посмотреть на ее состояние/целостность". Они пытались удалить фото, но правоохранители этому помешали.

В телефоне одного из ребят были обнаружены разговоры с российскими номерами, на что подросток заявил, что это "его друзья".

Правоохранители передали подростков в СБУ, где они взяли объяснения и отпустили.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре возросло до 29%.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Петр Черник заявил, что ракетный потенциал России иссякает, однако кафиры начали применять ракеты других типов.

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