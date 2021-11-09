Перед ДТП пересекли границу: в Польше рассказали подробности аварии, в которой погибли украинцы

Водитель микроавтобуса находится в тяжелом состоянии.
Причиной ДТП, в которой в Польше погибли два украинца, могло быть то, что водитель микроавтобуса заснул за рулем.
Об этом сообщает "Укринформ".
ДТП произошло 9 ноября в селе Ханьча (Свентокшиское воеводство). Там микроавтобус Mercedes взлетел с дороги и врезался в дерево. На месте ДТП погибли граждане Украины: 24-летний мужчина и 25-летняя женщина. Водитель микроавтобуса находится в тяжелом состоянии, у 35-летнего пассажира переломы конечностей, но его жизни не угрожает опасность.
Спикер полиции города Кельце Свентокшиского воеводства на юго-востоке Польши Кароль Мацек сообщил, что следствие рассматривает несколько причин ДТП: водитель мог уснуть за рулем, ему могло стать плохо или микроавтобус был неисправен.
По данным полиции, украинцы перед ДТП пересекли украино-польскую границу. Продолжается следствие.
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