Перед глазами девочка с разорванной курточкой: врачи рассказали, как в первые минуты принимали пострадавших в Броварах

В настоящее время СБУ рассматривает три версии трагедии в Броварах. Среди них – умышленные действия, которые привели к падению вертолета.

Медицинские работники вспомнили первые минуты, когда в больницу начали привозить пострадавших после падения вертолета на детсад в Броварах.

Об этом говорится в репортаже Суспільного.

"О случившемся я узнала, когда мне позвонила дочь, — говорит одна из медсестер рядом с рецепцией больницы в Броварах. — Говорит, мама, жди, сейчас у вас будет жесть. Так и было".

Другая медсестра рассказала, что сегодняшнее утро – это был "ад".

"Мне до сих пор перед глазами стоит эта девочка, которую привез папа. У нее была такая курточка, вся разорванная, сквозь дырки из нее сыпался пух. Потом сразу забежал другой мужчина еще с одной девочкой на руках. Кричит: "Куда?" что сразу в реанимацию. А дальше стали заносить больше детей, третье, четвертое… Это просто какой-то ад", — вспомнила она.

Врач Сергей Викторович говорит, что с полувосьми утра был на работе. Об авиакатастрофе узнал, когда к ним начали заносить первых пациентов.

"О случившемся узнал, когда нам стали заносить пациентов. А потом уже прочитал в новостях. Сейчас всем оказывается помощь. Родственники и пострадавшие пока общаться ни с кем не хотят", — сказал он.

Падение вертолета в Броварах: версии трагедии

В Броварах на Киевщине утром 18 января произошла авиакатастрофа с участием вертолета ГСЧС. На борту было руководство МВД. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли 14 человек, из них один ребенок. Среди жертв – министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

В СБУ рассматривают три версии падения вертолета. Это – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Представитель ведомства добавил, что сотрудники СБУ проводят комплекс технично-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

Зеленский за 18 января: крушение в Броварах; ад на фронте; помощь от Канады

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