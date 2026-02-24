Перед нападением РФ заверяла в мире, а Запад «слил» Украину: Кислица рассказал о первых часах войны

Сергей Кислица / © Getty Images

В ночь с начала полномасштабного вторжения представителей Украины уверяли, что никакого нападения со стороны России не будет.

Об этом в интервью ВВС рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

«В ночь, когда началась война, председательство Совета Безопасности ООН — органа, который должен обеспечивать международную безопасность, — тогда принадлежало России. До 10-ти вечера нас уверяли: никакого нападения не будет», — вспомнил он.

«А уже в 10 вечера мы знали: ушибы идут. Я получил информацию по телефону, американский посол тоже. Я сказал Небензи: позвони Лаврову, объясни ситуацию. Но он спокойно ответил: „Я никого будить не буду“, — рассказал Кислица.

По словам дипломата, Небензя вел себя так, будто пока Кремль наносит удары по Украине, руководство РФ спокойно спит в Москве.

«А мы сидим в зале Совета Безопасности и узнаем об этом по телефону», — отметил он.

Кислица также напомнил, что в зале ООН Небензя неоднократно демонстрировал враждебность Украине и фактически признал агрессию, назвав действия России «агрессией против хунты».

«Это был драматический момент: страна-агрессор председательствует в Совете Безопасности и одновременно объявляет нападение», — подчеркнул дипломат.

Он признался, что не мог представить капитуляцию Украины, несмотря на то, что отдельные члены Совбеза предполагали скорый захват государства.

«Я не мог представить, что мы когда-нибудь сдадимся. Хотя, по меньшей мере, несколько членов Совбеза считали, что Украина капитулирует и нас захватят если не через дни, то через несколько недель», — сказал Кислица.

По его словам, трагедия ситуации заключалась в том, что разведки США и Великобритании, вероятно, знали о подготовке вторжения.

«Они вели переговоры с Россией, союзниками и Украиной, вероятно, еще с сентября или октября предыдущего года. Но, к сожалению, у них не было плана на случай, если Украина не сдастся или если вторжение не состоится», — заявил дипломат.

Кислица подчеркнул, что западные партнеры искренне верили в скорую оккупацию Украины.

«Если бы у них были такие планы, если бы помощь Украине началась раньше, а не в формате поставки оружия „капля за каплей“, сегодня мы могли бы праздновать конец войны, а не отмечать ее вступление в пятый год», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу, назвав модернизацию «триады» приоритетом Кремля.

Мы ранее информировали, что действующий руководитель Офиса президента Украины, а четыре года назад, глава ГУР, Кирилл Буданов накануне полномасштабной войны России в Украине показал, как именно она будет происходить.