Перед Новым годом протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп: люди непрерывно ходят по пешеходному переходу

Около 50 протестующих перекрыли движение транспорта.
В с. Детковцы Львовской области вечером, 31 декабря, местные жители перекрыли трассу Киев-Чоп.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, около 50 протестующих перекрыли трассу. Они непрерывно двигаются по пешеходному переходу. В полиции не сообщают, что требуют местные жители. Также неизвестно, когда люди разблокируют движение на дороге.
"На 485 км автодороги Киев-Чоп, в селе Дитковцы, около 50 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу. Движение полностью перекрыто", — сообщили в патрульной полиции Львовщины.
В социальных сетях протестующие сообщили, что они – работники Бродовского лесхоза. Люди перекрыли трассу из-за увольнения своего директора.
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