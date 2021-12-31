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Перед Новым годом протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп: люди непрерывно ходят по пешеходному переходу

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Перед Новым годом протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп: люди непрерывно ходят по пешеходному переходу

Скриншот из соцсетей

Около 50 протестующих перекрыли движение транспорта.

В с. Детковцы Львовской области вечером, 31 декабря, местные жители перекрыли трассу Киев-Чоп.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, около 50 протестующих перекрыли трассу. Они непрерывно двигаются по пешеходному переходу. В полиции не сообщают, что требуют местные жители. Также неизвестно, когда люди разблокируют движение на дороге.

"На 485 км автодороги Киев-Чоп, в селе Дитковцы, около 50 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу. Движение полностью перекрыто", — сообщили в патрульной полиции Львовщины.

В социальных сетях протестующие сообщили, что они – работники Бродовского лесхоза. Люди перекрыли трассу из-за увольнения своего директора.

Скриншот из соцсетей / ©
Скриншот из соцсетей

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