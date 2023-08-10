Перед обстрелом выступали, чтобы собрать деньги на армию: в Запорожье погибли молодые музыканты

Только за час до обстрела девушки играли и пели для людей, чтобы собрать средства на ВСУ.

Во время вражеского обстрела 9 августа в Запорожье погибли молодые музыканты. Оккупанты унесли жизни талантливых девушек – Светланы Семейкиной и Кристины Спицыной.

Об этом сообщил Матвеевский сельский центр культуры и досуга.

"Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", – написала Виктория Кныш.

В Запорожье погибли молодые музыканты, которые за час до обстрела собирали средства на ВСУ

Верили в победу и приближали ее поступками

Светлану и Кристину люди вспоминают как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина.

"Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение! Сначала, это были сольные выступления Кристины и игра Светланы в группе "Бриллиант", а после они начали играть совместно, образовали дуэт Similar girls и стали участниками cover band Gems", – детализировала Кныш.

Эти девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Они были убеждены, что победа – за Украиной, более того, приближали ее своими собственными силами. "Поэтому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы будем помнить вас. Никогда не простим россиянам эти жертвы и страдания. Выражаем искренние соболезнования родным и знакомым", — подытожили в центре.

Что известно об атаке

Российские войска вечером 9 августа атаковали Запорожье ракетами. Оккупанты ударили по церкви и супермаркету. На месте трагедии погибли по меньшей мере 3 человека.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что одного человека, которого считали погибшим, удалось реанимировать.

Однако позднее в больнице погибла еще одна женщина. Еще 9 человек – травмированы.

Читайте также: