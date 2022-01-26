Перед охотой позировал на камеру: в заповеднике Тернопольской области сняли на видео редкого кота лесного

Перед охотой позировал на камеру: в заповеднике Тернопольской области сняли на видео редкого кота лесного

Кот лесной занесен в Красную книгу Украины.

В заповеднике "Медоборы", что в Тернопольской области сняли на видео, как редкий кот лесной готовится к охоте.

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Об этом сообщили на странице заповедника Facebook.

На видео видно, как вечером животное вышло из тайника и готовится к охоте.

"Кот лесной (Felis silvestris) преимущественно ведет ночной образ жизни. Днем животное отдыхает в укромном месте. Нам удалось зафиксировать его выход на охоту", — говорится в сообщении.

В заповеднике подчеркнули, что кот лесной занесен в Красную книгу Украины.

Напомним :