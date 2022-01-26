Перед охотой позировал на камеру: в заповеднике Тернопольской области сняли на видео редкого кота лесного

Кот лесной занесен в Красную книгу Украины.
В заповеднике "Медоборы", что в Тернопольской области сняли на видео, как редкий кот лесной готовится к охоте.
Об этом сообщили на странице заповедника Facebook.
На видео видно, как вечером животное вышло из тайника и готовится к охоте.
"Кот лесной (Felis silvestris) преимущественно ведет ночной образ жизни. Днем животное отдыхает в укромном месте. Нам удалось зафиксировать его выход на охоту", — говорится в сообщении.
В заповеднике подчеркнули, что кот лесной занесен в Красную книгу Украины.
Напомним :
- В Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" фотоловушки зафиксировали самого загадочного жителя карпатских лесов дикого кота. Животное очень осторожно: оно выходит из тайника только ночью и избегает встречи с людьми.