Перед переговорами с Зеленским Путин будет пытаться захватить любой город Украины — Арестович

После того, как эти планы провалятся, российская делегация на переговорах "поскромнеет".

Перед тем, как ехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин должен получить хоть какое-нибудь психологическое преимущество. То есть, он будет пытаться захватить хоть один город.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

"Президент России Путин перед тем, как ехать на встречу с президентом Зеленским и подписывать какое-то мирное соглашение должен получить какое-то психологическое или моральное преимущество. Таким моральным преимуществом для них могло бы стать взятие Мариуполя или окружение наших войск или взятие Харькова. Но планы они рисовали большие и в начале. Я не верю ни в одно, ни в другое, ни в третье", — подчеркнул Арестович.

По его словам, сегодня украинские военные и военно-политическое руководство Украины делают все, чтобы эти планы провалились.

"После того, как они провалятся, я думаю, что российская делегация окончательно поскромнеет на переговорах и начнет конструктивно подходить к вопросу заключения мирного соглашения. А мы понимаем, что любая война, даже самая жестокая, все равно заканчивается миром", — подчеркнул. Арестович.

Напомним, Алексей Арестович считает, что о капитуляции России не может быть и речи. Кроме того, ранее советник главы ОП рассказал, когда закончится активная фаза боевых действий.

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