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Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты рекордно подняли уровень воды в водохранилище: инфографика

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1976
Время на прочтение
1 мин
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Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты рекордно подняли уровень воды в водохранилище: инфографика

Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты рекордно подняли уровень воды.

Такие действия армии РФ были направлены, чтобы помешать наступлению ВСУ на юге.

Перед тем, как в ночь на 6 июня подорвать дамбу Каховской ГЭС, россияне подняли уровень воды до рекордных 17,5 метров, чтобы помешать наступлению украинской армии.

Об этом в Twitter пишет Visegrad24.

"Затопление хотели сделать как можно больше, чтобы остановить украинскую армию от контрнаступления в этом районе", — говорится в сообщении.

Инфографика/Twitter: Visegrad24. / ©
Инфографика/Twitter: Visegrad24.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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Дата публикации
Просмотры
1976
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