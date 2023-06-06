Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты рекордно подняли уровень воды в водохранилище: инфографика

Такие действия армии РФ были направлены, чтобы помешать наступлению ВСУ на юге.

Перед тем, как в ночь на 6 июня подорвать дамбу Каховской ГЭС, россияне подняли уровень воды до рекордных 17,5 метров, чтобы помешать наступлению украинской армии.

Об этом в Twitter пишет Visegrad24.

"Затопление хотели сделать как можно больше, чтобы остановить украинскую армию от контрнаступления в этом районе", — говорится в сообщении.

Инфографика/Twitter: Visegrad24.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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