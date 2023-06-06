Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты рекордно подняли уровень воды в водохранилище: инфографика

Такие действия армии РФ были направлены, чтобы помешать наступлению ВСУ на юге.
Перед тем, как в ночь на 6 июня подорвать дамбу Каховской ГЭС, россияне подняли уровень воды до рекордных 17,5 метров, чтобы помешать наступлению украинской армии.
Об этом в Twitter пишет Visegrad24.
"Затопление хотели сделать как можно больше, чтобы остановить украинскую армию от контрнаступления в этом районе", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.
Читайте также:
- Возможен ли удар по Киевской ГЭС – Наев прокомментировал
- Что будет с контрнаступлением: Жданов объяснил, как на ход войны повлияет подрыв Каховской ГЭС
- В Крыму уже начались проблемы с водой после подрыва Каховской ГЭС