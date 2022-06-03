Перед полномасштабным вторжением Россия имела данные о размещении ВСУ в Гостомеле – Монастырский

Перед широкомасштабным вторжением Россия провела работу со шпионами и диверсантами в Украине.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда оккупанты пытались захватить аэродром в Гостомеле, куда можно было авиацией перебрасывать дополнительные силы для быстрого наступления на Киев, захватчики нанесли прицельный удар по тамошним позициям ВСУ. Вероятно, данные о тайных позициях украинских защитников сдали шпионы или коллаборанты.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время телемарафона.

"Во время боя в Гостомеле, в первый день широкомасштабной агрессии 24 февраля, мы общались с стоящими на этих позициях бойцами. И которые встретили врага в первый день, когда было 40 вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов. Они говорили, что, скорее всего, враг знал, где расположены наши позиции, поэтому несколько огневых точек были поражены первыми же ракетами, и мы понимаем, что это тоже проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время и способствовавших тому, что в первые минуты собственно враг имел такие определенные успехи", – рассказал Денис Монастырский.

Гостомель принял удары российских войск в первые часы их вторжения со стороны Белоруссии.

Украинские защитники дали бой нашествию оккупантов, сбив несколько их вертолетов в первые часы, поэтому осуществить высадку захватчикам в этом аэродроме, несмотря на то, что он был захвачен, было опасно.

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