Перед пунктом пропуска "Краковец" во Львовской области сделали гуманитарный коридор

На пограничном пункте работают волонтеры.
Во Львовской области, на пункте пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей – "Краковец", сделали гуманитарный коридор.
Здесь работают волонтеры, которые обеспечивают людей едой, горячими напитками и теплыми вещами.
Об этом сообщает государственная пограничная служба.
В нем обустроена система обогрева, ест места для отдыха, а также розетки для зарядки мобильных устройств.
Женщин с больными детьми, людей с инвалидностью и пожилых людей пограничники пропускают вне очереди.
Напомним, по данным ООН, количество беженцев из Украины за границей приближается к трем миллионам.
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