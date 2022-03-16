Перед пунктом пропуска "Краковец" во Львовской области сделали гуманитарный коридор

Перед пунктом пропуска "Краковец" во Львовской области сделали гуманитарный коридор

На пограничном пункте работают волонтеры.

Во Львовской области, на пункте пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей – "Краковец", сделали гуманитарный коридор.

Здесь работают волонтеры, которые обеспечивают людей едой, горячими напитками и теплыми вещами.

Об этом сообщает государственная пограничная служба.

В нем обустроена система обогрева, ест места для отдыха, а также розетки для зарядки мобильных устройств.

Женщин с больными детьми, людей с инвалидностью и пожилых людей пограничники пропускают вне очереди.

Напомним, по данным ООН, количество беженцев из Украины за границей приближается к трем миллионам.

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