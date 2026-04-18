- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5450
- Время на прочтение
- 1 мин
Перед расстрелом людей в Киеве стрелок поджег свою квартиру
Кроме 10 человек, которых доставили в больницы после ранений в результате стрельбы в Киеве, медики оказали помощь еще 6 пострадавшим от действий террориста.
58-летний житель Киева, который устроил стрельбу на улице в Голосеевском районе столицы, поджег свою квартиру.
Об этом сообщили в КГГА.
По информации столичных властей, кроме 10 человек, которых доставили в больницы после ранений, медики оказали помощь еще 6 пострадавшим от действий террориста на месте, госпитализация им не понадобилась.
В частности, речь идет о четырехмесячном ребенке, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок.
«От госпитализации родители ребенка отказались», — говорится в сообщении.
Со ссылкой на медиков городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате стрельбы на улице и в супермаркете погибли пять человек.
«Также в больнице умерла женщина, которая была среди 10 госпитализированных, раненых стрелком. Ее личность устанавливается, женщине было около 30 лет», — добавил он.
Всего в результате устроенной тероистом стрельбы уже шестеро погибших.
Стрельба в Киеве — что известно
Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина начал стрельбу по людям на улице. Впоследствии он ворвался в супермаркет «Велмарт» на Голосеевском проспекте, сделав заложниками людей, которые пришли за покупками.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, злоумышленник, который убил людей в Киеве, - 58-летний уроженец Москвы.
Террориста ликвидировали во время штурма супермаркета, где он удерживал заложников.