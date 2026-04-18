Перед расстрелом людей в Киеве стрелок поджег свою квартиру

Пожар в квартире стрелка в Киеве / © скриншот с видео

58-летний житель Киева, который устроил стрельбу на улице в Голосеевском районе столицы, поджег свою квартиру.

Об этом сообщили в КГГА.

По информации столичных властей, кроме 10 человек, которых доставили в больницы после ранений, медики оказали помощь еще 6 пострадавшим от действий террориста на месте, госпитализация им не понадобилась.

В частности, речь идет о четырехмесячном ребенке, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок.

«От госпитализации родители ребенка отказались», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на медиков городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате стрельбы на улице и в супермаркете погибли пять человек.

«Также в больнице умерла женщина, которая была среди 10 госпитализированных, раненых стрелком. Ее личность устанавливается, женщине было около 30 лет», — добавил он.

Всего в результате устроенной тероистом стрельбы уже шестеро погибших.

Стрельба в Киеве — что известно

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина начал стрельбу по людям на улице. Впоследствии он ворвался в супермаркет «Велмарт» на Голосеевском проспекте, сделав заложниками людей, которые пришли за покупками.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, злоумышленник, который убил людей в Киеве, - 58-летний уроженец Москвы.

Террориста ликвидировали во время штурма супермаркета, где он удерживал заложников.